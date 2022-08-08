Жителей Швейцарии предупредили, что электричество в стране может закончиться

Жителям Швейцарии посоветовали запастись дровами и свечами. Причём речь не идёт об очередной заметке в прессе. Советы раздаёт высокопоставленный чиновник — глава Швейцарской федеральной комиссии по электроэнергетике Вернер Люгинбюль.

По его словам, жителей европейских государств ждёт суровая зима, не исключены перебои с электричеством. В интервью Neue Züricher Zeitung он заявил, что желательно иметь дома запасы дров и свечей.

"Конечно, желательно, чтобы в доме было достаточно свечей. А если у вас есть дровяная печь, то вам следует запастись достаточным количеством дров", — отметил Вернер Люгинбюль.

По словам чиновника, на данный момент электричество в стране используется "совершенно бездумно".

"Оно всегда рядом, но если бы мы хоть чуть-чуть больше осознавали, что постоянное электричество не является само собой разумеющимся, мы могли бы многого добиться", — сказал Люгинбюль.

Издание EurAsia Daily в этой связи напоминает, что Швейцария не зависит от поставок российских энергоносителей. Порядка 60 процентов электроэнергии в стране получают с помощью гидроэнергетике. А ещё 30 процентов — атомная энергетика. И тем не менее, жителям страны советуют запасаться дровами.

Точно также, как и в ряде других европейских государств. В Польше, прибалтийских странах жителям разрешили собирать валежник в лесах (платно). Большой спрос на дрова фиксируют в Молдавии, власти которой отмечают, что имеющихся запасов может и не хватить. При этом стоимость дров в Молдавии резко возросла.

Во многих европейских странах чиновники призывают сограждан экономнее расходовать горячую воду, не слишком активно использовать кондиционеры летом и быть готовыми снизить температуру обогрева жилья зимой, а также предупреждают о значительном росте цен на электроэнергию.