А если русские это сделают?! Авиастроители боятся остаться без титана из России

Международные авиастроительные компании пытались диверсифицировать источники поставок титана, однако существенных подвижек не происходит. И основным поставщиком по-прежнему является российская компания "ВСМПО-Ависма".

Генеральный директор компании Airbus Гийома Фори отмечает, что Запад вводит санкции против самого себя.

"Если российская компания "ВСМПО-Ависма" перестанет поставлять металл в мировую авиакосмическую отрасль, это будет конец истории. Это типичная ситуация, где проиграют обе стороны", — заявил Фори.

До пандемии коронавируса на долю Россию приходилась пятая часть производства титана в мире. Это третье место в мире после Китая, на долю которого приходилось 40 процентов и Японии с 25 процентами. Примерно половина поставляемого на мировой рынок титана используется в аэрокосмической отрасли, цитирует агентство "Прайм" статью Wall Street Journal.

После событий 2014 года такие компании как Boeing, Raytheon и General Electric попытались свести к минимуму использование российского титана, однако "реальной диверсификации так и не произошло".

А теперь в авиастроительной отрасли опасаются, что если Запад введёт санкции против "ВСМПО-Ависмы", это нарушит цепочки поставок жизненно необходимого для строительства воздушных судов ресурса.

Из-за санкций уже есть большие проблемы. Например, ранее гендиректор Raytheon Грег Хейс заявил, что ряд производителей бизнес-джетов в текущем году "останутся без двигателей".

Отметим, в конце июля та же Wall Street Journal сообщала, что Евросоюз в "последнюю минуту" отказался от инициативы ввести санкции против российской "ВСМПО-Ависма".

"Евросоюз в последнюю минуту заблокировал предложение ввести санкции против металлургического гиганта "Корпорация ВСМПО-Ависма", заявили дипломаты ЕС. Перед этим Франция и другие государства возражали против санкций из-за опасений ответного запрета России на экспорт титана в ЕС", — было сказано в сообщении.

То есть планы такие были и рассматривались. Но судя по всему, авиастроительное лобби — а головное предприятие Airbus расположено во Франции — приложило максимум усилий, дабы в ЕС отказались от этих планов.