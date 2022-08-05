Сотрудник может начать разговор с руководителем о повышении зарплаты в случае реальных достижений на работе. Об этом заявила психолог, карьерный консультант Анна Мухина, отвечая на вопрос Pravda.Ru о том, когда уместна соответствующая беседа с начальством.
По словам специалиста, поводом для повышения зарплаты может стать завершение важного проекта, получение дополнительной квалификации, новые обязанности или изменившийся режим труда.
"Разговор о повышении зарплаты должен быть чем-то мотивирован и связан с реальными результатами, которые можно подкрепить конкретными доводами. Конечно, могут быть личные договорённости с администрацией. Например, нередко сотрудникам обещают повысить зарплату после окончания испытательного срока. Такие вещи замалчивать нельзя, особенно если была договорённость", — сказала психолог.
Она добавила, что беседу о зарплате следует проводить тогда, когда у начальника есть свободное время. Специалист порекомендовала заранее договориться о встрече или застать руководителя в спокойный момент.
Мухина дала россиянам несколько советов о том, как правильно разговаривать с начальством о повышении заработной платы:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея предложила РФ военную помощь.