Мухина: разговор с начальством о повышении зарплаты нужно чем-то мотивировать

Сотрудник может начать разговор с руководителем о повышении зарплаты в случае реальных достижений на работе. Об этом заявила психолог, карьерный консультант Анна Мухина, отвечая на вопрос Pravda.Ru о том, когда уместна соответствующая беседа с начальством.

По словам специалиста, поводом для повышения зарплаты может стать завершение важного проекта, получение дополнительной квалификации, новые обязанности или изменившийся режим труда.

"Разговор о повышении зарплаты должен быть чем-то мотивирован и связан с реальными результатами, которые можно подкрепить конкретными доводами. Конечно, могут быть личные договорённости с администрацией. Например, нередко сотрудникам обещают повысить зарплату после окончания испытательного срока. Такие вещи замалчивать нельзя, особенно если была договорённость", — сказала психолог.

Она добавила, что беседу о зарплате следует проводить тогда, когда у начальника есть свободное время. Специалист порекомендовала заранее договориться о встрече или застать руководителя в спокойный момент.

Мухина дала россиянам несколько советов о том, как правильно разговаривать с начальством о повышении заработной платы:

Не стоит мотивировать необходимость увеличения выплат личной потребностью в деньгах, мотивировка должна быть в дополнительной пользе, которую сотрудник приносит компании;

Забыть про стеснение и вести переговоры на равных позициях;

Сохранять уверенность, чтобы показать соответствие некому новому уровню;

Обязательно подготовить чёткую аргументацию для начальника.