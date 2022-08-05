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Эксперт: предпринимательство без регистрации не имеет оснований для "уголовки"

Экономика

Министерство юстиции РФ ранее предложило отменить уголовное наказание за незаконное предпринимательство. О возможных последствиях такого решения ведомства в разговоре с Pravda.Ru рассказал юрист, зампредседателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Артём Кирьянов.

Эксперт: предпринимательство без регистрации не имеет оснований для "уголовки"

"Думаю, что речь идёт об общем векторе декриминализации в части преступлений, связанных с экономикой. И надо сказать, что, с одной стороны, наверное, это звучит странно, что отменяется ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. И это может быть воспринято в определенном смысле как сигнал к тому, чтобы действовать без регистрации, без легальных оснований", — отметил эксперт.

По его словам, это не так, поскольку незаконное предпринимательство в большинстве случаев не является главным составом преступления. Оно идёт "попутно", примыкает к тем или иным противоправным действиям, как правило более тяжкого характера.

"Поэтому, если мы говорим о том, что предприниматель осуществляет свою деятельность, но не зарегистрирован, то, скорее, это вопрос разъяснительной работы, как он может получить статус, что он может зарегистрироваться самозанятым, может работать как индивидуальный предприниматель. Но оснований для того, чтобы привлекать его к уголовной ответственности, наверное, на сегодняшний день нет", — подчеркнул обозреватель.

Он особо отметил, что прослеживаемость финансовых транзакций (работа фискальных органов) не даёт сегодня такого широкого поля для незаконного предпринимательской деятельности. Всё равно люди обращаются к официальным институтам, которые являются легальными.

"В таком ключе, наверное, и стоит воспринимать предложение Министерства юстиции", — подытожил Кирьянов.

Напомним, сейчас 171-й статьёй предусмотрены, как штраф до 300 тыс. рублей, так и до шести месяцев ареста. А если преступление совершено организованной группой, то наказание может достигать пяти лет реального тюремного срока.

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Автор: Дмитрий Плотников
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