Аналитик Митрахович о ситуации с турбиной "Северного потока": Нужны гарантии

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович высказался о ситуации, сложившейся вокруг турбины для "Северного потока".

Эксперт считает, что России необходимо потребовать от Канады письменные заверения в том, что новые санкции введены не будут.

Ранее сообщалось, что "Газпром" отказался забирать из Германии турбину для "Северного потока".

Важно также, чтобы власти Канады документально подтвердили, что принятые исключения из санкций продолжат действовать.

"Не будут давать гарантии, значит, очевидно, что "Северный поток" не сможет работать на полную мощность", — цитирует слова Митраховича RT.

Стране, по его словам, нужны гарантии на будущее, которые будут оформлены юридически и станут доказательством того, что "турбина не санкционирована".