Welt: торговля с РФ разрушила надежду на эффект "сокрушительных" санкций"

Данные о торговле с Россией разрушили надежду на эффект "сокрушительных" антироссийских санкций.

Стоит отметить, что речь идёт о показателях торговли уже после введённого Евросоюзом эмбарго на поставки угля, золота, стали из России. И даже водки — почему-то германское издание Welt считает необходимым отметить и эту статью торговли, теперь уже бывшую.

Ранее другое германское издание, Süddeutsche Zeitung отмечало, что целью западных санкций против России было "не поставить (президента России Владимира) Путина на колени, а послать сигнал". Но Welt полагает, что к такому "сигналу" Россия вряд ли прислушается.

Все ранее введённые ограничения компенсируется "процветающим бизнесом с российским газом", цитирует ТАСС статью Welt.

Объёмы поставок газа из России сократились. Что, кстати, германское правительство ставить себе в заслугу, подчёркивая тем самым "снижение зависимости" от поставок энергоносителей из РФ.

Однако одновременно растёт и цена на российский газ. Например, в июне германские потребители перевели российским поставщикам 3,5 млрд евро. По сравнению с маем цены выросли почти на пять процентов, а по сравнению с маем 2021 года рост составляет 39 процентов.

За первое полугодие 2022 года доходы России от торговли с Германией составили 22,6 млрд евро. А это больше, чем в рекордном по этому показателю 2012 году. И не менее чем на 52 процента больше, чем в 2021 году.

При этом импорт из России в физическом выражении сократился примерно на 30 процентов. Но цель Германии достигнута не была. Немецкое издание констатирует, что Россия "может оставлять ещё больше газа в недрах и сохранить его для будущей добычи, чтобы потом из ФРГ в Россию хлынуло еще больше миллиардов".

При этом, напомним, поставки природного газа по трубопроводу "Северный поток" сейчас составляют только 20 процентов от его мощности. "Газпром" начал сокращать поставки по этому трубопроводу с середины июня, поскольку подходят сроки техобслуживания оборудования "Северного потока". Однако из-за западных санкций делать это проблематично. Из-за санкций "Газпром" не забирает одну из отремонтированных турбин из Германии.

К слову, в этой стране предлагают запустить в эксплуатацию трубопровод "Северный поток-2". Ранее власти ФРГ отказались его сертифицировать. И по-прежнему заявляют, что исключают запуск этого трубопровода в эксплуатацию.