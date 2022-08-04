Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, в каких сферах в РФ увеличивается заработная плата. По словам эксперта, наиболее прибыльными областями являются машиностроение, аргосектор и IT-отрасль.
"Зарплаты у айтишников и так большие, потому дальнейший рост маловероятен", — написали в Общественной Службе Новостей.
Рост оплаты труда в сфере машиностроения специалист объяснил антироссийскими санкциями. Власти планируют восстанавливать промышленность и привлекать к этому процессу профессионалов, отметил собеседник издания.
Как подчеркнул консультант, аргосектор испытывает нехватку квалифицированных кадров. Валинуров добавил, что зарплаты в этой области уже высокие.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинское командование не могло предположить, что ВС РФ решатся на лобовую атаку авдеевского укрепрайона, уверен военный эксперт Яков Кедми.