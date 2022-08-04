Карьерный консультант: самые высокие зарплаты в РФ в IT-отрасли и агросекторе

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, в каких сферах в РФ увеличивается заработная плата. По словам эксперта, наиболее прибыльными областями являются машиностроение, аргосектор и IT-отрасль.

"Зарплаты у айтишников и так большие, потому дальнейший рост маловероятен", — написали в Общественной Службе Новостей.

Рост оплаты труда в сфере машиностроения специалист объяснил антироссийскими санкциями. Власти планируют восстанавливать промышленность и привлекать к этому процессу профессионалов, отметил собеседник издания.

Как подчеркнул консультант, аргосектор испытывает нехватку квалифицированных кадров. Валинуров добавил, что зарплаты в этой области уже высокие.