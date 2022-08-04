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Аналитик Федяков: настоящий кризис в России ещё впереди

Экономика

По мнению экономиста Ивана Федякова, настоящий кризис в экономике ещё ждёт россиян впереди, через несколько лет, как это было в аналогичных ситуациях в прошлом.

Аналитик Федяков: настоящий кризис в России ещё впереди

Федяков в беседе с NEWS. ru высказал мнение, что настоящий кризис ещё даже не начался. Он попросил не забывать про инерцию экономики, которую хорошо иллюстрирует 1991 год, когда после развала СССР его предприятия его несколько лет были "на плаву". Экономист назвал дефолт 1998 года последствием распада старой экономической системы, что, по его мнению, позволяет сделать вывод о кризисе, грянувшем лишь спустя семь лет.

Однако отдельные признаки надвигающегося ухудшения ситуации наблюдаются уже сегодня, считает эксперт.

"Ассортимент продуктов заметно сужается. Очевидно, что у населения будет меньше денег, чтобы покупать привычные продукты в полном объеме. Даже по официальной статистике, у нас в стране около 2% населения голодают, еще примерно 20% ограничивают себя в питании — им банально не хватает денег на первоочередные нужды", — подытожил Федяков.

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Автор: Светлана Нерадовская
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