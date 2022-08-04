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Японские танкеры выстроились в очередь за российским газом

Экономика

Сразу четыре танкера, которые перевозят сжиженный природный газ (СПГ), загрузились на терминалах проекта "Сахалин-2" за последние шесть дней июля. Три танкера после этого направились в Японию.

Японские танкеры выстроились в очередь за российским газом

С 26 по 31 июля на сахалинском терминале СПГ "Пригородное" загрузилось сразу четыре танкера — Energy Navigator, Grand Mereya, Grand Elena и Grace Cosmos. Три из них направились с грузом сжиженного газа в Японию, отмечает издание EurAsia Daily.

За июль на проекте "Сахалин-2" отгрузили восемь партий сжиженного природного газа, более 700 миллионов кубометров газа — это две трети проектной мощности проекта.

Высокий спрос со стороны японских компаний остановил снижение поставок. Перевозки обеспечивают танкеры, которые принадлежат японской NYK или российско-японским консорциумам. Четыре газовоза указывают по АИС, что планируют снова загружаться в "Пригородном" в первой половине августа.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в связи с недружественными действиями иностранных государств Sakhalin Energy Investment Company Ltd перейдут в собственность нового оператора.

Иностранным участникам проекта предложили два варианта. Первый — в течение месяца они подтвердят своё участие и долю в проекте, который теперь будет осуществляться в российской юрисдикции. В ином случае их долю продадут и выплатят компенсации.

Ранее стало известно, что оператором "Сахалина-2" станет ООО "Сахалинская Энергия" (Sakhalin Energy, LLC). Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Местонахождение общества — город Южно-Сахалинск.

В "Сахалине-2" участвуют японские компании Mitsui & Co и Mitsubishi, которым принадлежит 22,5 процента акций проекта.

Японские власти, напомним, активно поддерживают антироссийские санкции. Однако от участия в проекте "Сахалин-2" отказываться не намерены, поскольку получают здесь значительные объёмы природного газа, замещать которое очень дорого. И ещё не факт, что можно будет найти свободные объёмы СПГ в других странах.

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Автор: Антон Куликов
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