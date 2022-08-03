Собчак советует поменять доллары на юани: "Валюта не под санкциями"

Ксения Собчак порекомендовала обратить внимание на китайский юань, который, по её мнению, может стать отличной инициативой доллару.

Журналистка отмечает, что в сегодняшней ситуацией "стрёмно" хранить доллары и евро в банках.

"Если свободно можно было бы снять наличные, то даже в трёхлитровых было бы логичнее. А то дерут комиссии свои и переводить не разрешают. Ладно, если бы это ещё того стоило, но с процентом 0,01%… Стоит ли вообще что-то говорить", — написала Ксения Анатольевна в своём микроблоге.

Собчак считает, что юань может помочь тем, кто привык хранить сбережения в иностранных денежных знаках.

"Но если присмотреться к юаням, то почему нет? Валюта не под санкциями, на Мосбирже последнее время в 3,5 раза ей активнее торгуют. Понимают, значит, умные люди, что в этом есть перспективы", — поделилась своим мнением звезда ТВ и интернета.

Ранее Ксения Собчак написала главе Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо, полное отчаяния и мольбы. Журналистка отметила, что владельцы долларовых вкладов оказались в безвыходной ситуации.