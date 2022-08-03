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"Газпром" отказался забирать из Германии турбину для "Северного потока"

Экономика

Возврат газотурбинного двигателя на отправную станцию "Северного потока" невозможен из-за действий Siemens в условиях действующих антироссийских санкций, заявил "Газпром".

"Газпром" отказался забирать из Германии турбину для "Северного потока"

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", — говорится в сообщении компании.

Ранее в "Газпроме" заявляли, что маршрут транспортировки из Канады газотурбинного двигателя для "Северного потока" был изменён, этот актив оказался под риском новых санкций.

Произошло это по той причине, что из Канады двигатель повезли не напрямую в Россию, а в Германию (что не согласовывал "Газпром"). Чтобы принять отремонтированный двигатель, компании нужно получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от Евросоюза, и Великобритании.

Мощность трубопровода "Северный поток" — 167 млн кубометров в сутки. Однако сейчас задействованы только 20 процентов мощности трубопровода. Очевидно, что после отказа "Газпрома" забирать турбину поставки не будут увеличены, как того хотят в Германии и Евросоюзе.

В "Газпроме" объясняют это тем, что выработан ресурс оборудования. А отравить его на техобслуживание проблематично. Собственно, сокращение поставок началось после того, как из Канады не был вовремя возвращён газотурбинный двигатель, который был отправлен на ремонт на завод в Монреале. В компании Siemens заявляют, что такое обслуживание можно проводить только на заводе компании в Канаде и нигде больше.

Между Канадой и Германией месяц шли переговоры о возвращении оборудования. В конце концов договорились, газотурбинный двигатель вернули в Германию в середине июля.

Причём немецкие власти долгое время отказывались говорить, где находится это оборудование. Но в среду выяснилось, что турбина находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Туда прибыл сам канцлер Олаф Шольц, чтобы убедиться, что с оборудованием всё в порядке (видимо, он в этом разбирается).

По итогам осмотра турбины канцлер заявил, что её могут отправить "быстро, как только Россия этого пожелает".

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Автор: Антон Куликов
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