Согласно сообщению главы совета директоров болгарского "Булгаргаза" Ивана Топчийски, их компания не прекращает попытки достичь договорённостей с "Газпромом", что даёт надежду на то, что Россия возобновит поставки своего газа в Болгарию.
Топчийски уточнил, что, хоть российский газ в Болгарию в данный момент не поставляется, переговоры по этому поводу ведутся, поэтому болгарская сторона не оставляет надежды на возобновление импорта российских энергоресурсов.
"Хотя в настоящее время поставок нет, переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но есть вероятность возобновления поставок. Это дело не является полностью закрытым. Речь идет о контракте, который мы заключили до конца года. Возможно, они изменят свои условия. Мы не закрываем страницу, пока есть гарантии, что в случае этих изменений для нас не возникнет рисков", — сказал Топчийски на телеканале Nova.
Газовый кризис в Болгарии наступил в конце апреля — именно тогда "Газпром" принял решение прекратить поставки топлива в эту страну из-за её нежелания переходить на новую систему оплаты в рублях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.