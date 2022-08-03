В "Булгаргазе" надеются на возобновление поставок топлива "Газпромом"

Согласно сообщению главы совета директоров болгарского "Булгаргаза" Ивана Топчийски, их компания не прекращает попытки достичь договорённостей с "Газпромом", что даёт надежду на то, что Россия возобновит поставки своего газа в Болгарию.

Топчийски уточнил, что, хоть российский газ в Болгарию в данный момент не поставляется, переговоры по этому поводу ведутся, поэтому болгарская сторона не оставляет надежды на возобновление импорта российских энергоресурсов.

"Хотя в настоящее время поставок нет, переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но есть вероятность возобновления поставок. Это дело не является полностью закрытым. Речь идет о контракте, который мы заключили до конца года. Возможно, они изменят свои условия. Мы не закрываем страницу, пока есть гарантии, что в случае этих изменений для нас не возникнет рисков", — сказал Топчийски на телеканале Nova.

Газовый кризис в Болгарии наступил в конце апреля — именно тогда "Газпром" принял решение прекратить поставки топлива в эту страну из-за её нежелания переходить на новую систему оплаты в рублях.