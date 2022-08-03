Финский МИД рекомендовал торговцам проверять паспорта у покупателей из России

МИД Финляндии рекомендовал сотрудникам магазинов проверять паспорта у покупателей при продаже дорогих товаров. Таким образом, предполагается отказывать гражданам России в покупке товаров, которые попали под санкции.

"Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в РФ", — цитирует РИА "Новости" YLE.

При этом в финском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на практике торговцу бывает трудно определить, будет ли товар отправлен в Россию, либо останется в Финляндии. А потому рекомендовали проверять паспорт покупателя.

Ранее уже были сообщения, что таможня Финляндии проводит усиленный досмотр на границе с Россией, дабы выявить нарушение санкций, введённых Евросоюзом.

Ранее ЕС ввёл ограничения на экспорт в России предметов роскоши. Впрочем, в этот список попадают практически все товары, дороже трех сотен евро — от одежды до смартфонов.

Стоит отметить, что ограничения для покупателей из России вводят не только власти государств Евросоюза, но и отдельные компании.

Большой резонанс, например, вызвали истории об отказе в продажах в магазинах ряда известных брендов, которые расположены в Объединённых Арабских Эмиратах.