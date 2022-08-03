Литва подтвердила подготовку ко второй попытке блокады Калининграда

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис по сути подтвердил подготовку властей этой страны к ещё одной попытке остановить транзит в Калининградскую область. На этот раз под предлогом проблем с оплатой перевозки российских грузов.

Пока Марюс Скуодис ничего не утверждает, а предполагает. По его словам, сценарий с остановкой транзита возможен после получения Литвой от России ноты о возможной остановке расчётов за калининградский транзит, сообщает Rubaltic. Ru. Литовский министр сообщил, что российская сторона уведомила об этом несколько дней назад.

"Государство никак не может обязать коммерческие банки, и именно здесь все зависит от их собственного решения. Но я не могу себе представить, что компании могут предоставлять услуги, если они не оплачиваются", — подчеркнул Скуодис, заметив, что в данной ситуации все зависит от ответственности клиента. То есть российской стороны.

К России, по словам министра, и нужно адресовать вопросы об оплате.

Напомним, ранее Москва направила в МИД Литвы ноту из-за того, что литовский "Шяуляй банк" заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября. На этот банк в настоящее время "замкнуты" все операции по оплате калининградского транзита.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в конце июля сообщил, что передал ноту относительно решения "Шяуляй банка" и призвал решить вопрос до 1 сентября.

Но судя по заявлению литовского министра, решать вопрос власти этой страны не собираются под предлогом невмешательства в деятельность коммерческих банков. Хотя, например, когда дело касается антироссийских санкций, власти Литвы вполне себе готовы вмешаться в деятельность коммерческих организаций.

Напомним, в середине июня Литва ввела ограничения на транзит грузов в Калининградскую область, сославшись на санкции Евросоюза. Был ограничен транзит строительных материалов, цемента и других товаров. С августа предполагалось ввести ограничения на поставки нефти.

В Еврокомиссии поспешно разработали разъяснения относительно транзита грузов в Калининградскую область. В середине июля Литва ограничения сняла. Хотя среди тамошних политиков довольно много тех, кто считает произошедшее неким "поражением". Так что желающих попробовать ещё раз ввести ограничения на транзит в Литве хватает.