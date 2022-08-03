Хазин рассказал, что сейчас происходит с экономикой США: "Это депрессия"

То, что сегодня происходит в Соединённых Штатах — это уже не рецессия, а долгосрочный структурный спад, начавшийся в 2021 году.

Об этом сообщил экономист и политический эксперт Михаил Хазин.

Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер недавно даже вышла из себя во время перепалки с журналистом, задавшим вопрос по поводу рецессии, почему Вашингтон пытается дать рецессии новое определение.

"Я в этом месте совершенно согласен с Карин Жан-Пьер. То, что сейчас происходит, к тому, что называлось раньше "рецессией", не имеет никакого отношения. Слово "депрессия" означает долгое, затяжное существование экономики без устойчивого экономического роста. Это депрессия", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил аналитик.

Он подчеркнул, что всё сегодня происходящее в Штатах — это уже не рецессия, а долгосрочный структурный спад, начавшийся в конце осени прошлого года.