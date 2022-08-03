То, что сегодня происходит в Соединённых Штатах — это уже не рецессия, а долгосрочный структурный спад, начавшийся в 2021 году.
Об этом сообщил экономист и политический эксперт Михаил Хазин.
Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер недавно даже вышла из себя во время перепалки с журналистом, задавшим вопрос по поводу рецессии, почему Вашингтон пытается дать рецессии новое определение.
"Я в этом месте совершенно согласен с Карин Жан-Пьер. То, что сейчас происходит, к тому, что называлось раньше "рецессией", не имеет никакого отношения. Слово "депрессия" означает долгое, затяжное существование экономики без устойчивого экономического роста. Это депрессия", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил аналитик.
Он подчеркнул, что всё сегодня происходящее в Штатах — это уже не рецессия, а долгосрочный структурный спад, начавшийся в конце осени прошлого года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.