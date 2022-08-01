Министр Херсонской области Ковалёв: не допустим простоя земель как в 90-е годы

Министр сельского хозяйства Херсонской области Алексей Ковалёв с оптимизмом смотрит в будущее, несмотря на сложные нынешние времена.

Он рассказал, что владельцами огромного количества земли в области являются иностранцы, которые ранее выкупали права аренды на участки. Сейчас, по словам министра, работы на этих угодьях не ведутся, однако к осени Ковалёв пообещал их обработать силами "самых отважных", которые занимаются хозяйством и сейчас, и планируют делать это осенью.

"Мы в любом случае не допустим простоя земель вроде того, что был в 1990-е годы, когда сельское хозяйство считалось неинтересным бизнесом. Земля должна работать, даже если ее хозяин-трус убежал. При этом мы принципиально не собираемся изымать собственность у граждан недружественных стран, как в этих странах поступают с россиянами. Собственность — священна", — сказал Ковалёв в беседе с URA. RU.

Министр признал, что в отдельных местах области введены ограничения на сельхозработы, из-за чего страдают фермеры. Кроме того, нельзя списывать со счетов диверсантов, которые поджигают поля уже созревшей пшеницы.

Кроме того, Ковалёв посоветовал херсонским аграриям не спешить с продажей пшеницы, а подождать до зимы, когда мировые цены на зерно традиционно идут в рост.