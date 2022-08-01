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В ЕС не хотят давать Украине кредиты без дополнительной страховки

Экономика

Для выделения Украине дополнительных кредитов на сумму восемь миллиардов евро Евросоюзу необходима дополнительная "подушка безопасности". В бюджете сообщества денег на это нет, необходимы гарантии от стран ЕС.

В ЕС не хотят давать Украине кредиты без дополнительной страховки

По словам официального представителя Еврокомиссии, любые новые кредиты для Украины должны сопровождаться страховым покрытием, не менее 70 процентов, ввиду повышенных рисков.

"В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности", — сообщила она.

В этой связи Еврокомиссия рассматривает альтернативные варианты разрешения ситуации, в том числе речь идёт о гарантиях от стран-членов Евросоюза, сообщает РИА "Новости".

В Еврокомиссии хотят, чтобы государства ЕС предоставили гарантии того, что покроют расходы в случае необходимости. Сейчас предоставления денег от них не требуют.

"Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами", — добавила представитель ЕК.

Ранее Еврокомиссия объявила о том, что направит Украине макрофинансовую поддержку в размере до девяти миллиардов евро. Первый кредит в один миллиард позднее был предложен Еврокомиссией, одобрен Европарламентом и Советом стран ЕС. Первый транш был направлен 1 августа.

Однако оставшаяся сумма Еврокомиссией не была предложена. Без этого её не могут одобрить Европарламент и Совет стран ЕС. И, соответственно, невозможно их перечисление.

Вносить изменения в эту процедуру в Евросоюзе явно не намерены, несмотря на декларации о солидарности с Украиной. О дополнительных гарантиях стран ЕС Еврокомиссия попросила ещё в середине июля, причём заявлено это было публично. Весьма вероятно, с целью ускорить процесс. Это, однако, очевидно не сильно повлияло на ситуацию.

В начале апреля во время визита в Киев председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Владимир Зеленский ей заявил, что Украине требуется ежемесячно семь миллиардов долларов для покрытия расходов. Эти средства на Украине рассчитывают получить от Запада.

В середине июня первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Вашингтон намерен направлять по полтора миллиарда долларов ежемесячно на поддержание работы украинского правительства. Но на протяжении четырёх-пяти месяцев. Что будет дальше, Хоган не уточнил.

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Автор: Антон Куликов
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