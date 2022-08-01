Магазины H&M откроются для распродажи в конце августа

Магазины шведской H&M откроются для распродажи в конце августа. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на источник в компании.

Ранее появились сообщения, что ритейлер собирается открыть магазины сети временно, чтобы продать товары, оставшиеся в наличии. Также заявлялось, что речь не идёт о распродаже, а одежда и аксессуары будут реализованы по полной стоимости.

Новость, что H&M начнет распродавать вещи 1 августа, распространилась в Сети. Но в этот день открытия магазинов не произошло.

Напомним, компания H&M приостановила все продажи в России в начале марта на фоне конфликта на Украине. О полном прекращении деятельности шведской компании на российском рынке стало известно 18 июля. Причинами такого решения назвали операционные проблемы и неопределённость.