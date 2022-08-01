Шаповалов: ЕС будет завозить уголь с России, но предпочтут об этом молчать

Согласно положений пятого пакета антироссийских санкций, с первого августа уголь с России не будет поставляться в государства Европейского союза, однако директор Института политики, права и социального развития МГГУ им. М. А. Шолохова, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии Владимир Шаповалов убеждён, что на самом деле ресурсы завозить будут, но не говоря об этом открыто.

"Европа существенным и даже критическим образом зависит от российских энергоресурсов. Отказаться от них всех страны ЕС сразу не смогут. Кроме того, они не сумеют сделать этого и в будущем. В этом смысле мы увидим картину, которую уже не раз видели со стороны Европы. Отказ от российских поставок задекларируют, но на самом деле ресурсы будут завозить. Открыто об этом, конечно, не скажут", — приводит его слова ФАН.

По сведениям эксперта, российское государство в настоящее время активно расширяет другие направления экспорта чёрного золота, в частности, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

К слову, в Хабаровском крае планируют построить порт, который будет ориентирован на транспортировку угля в эти государства.