Немецкий министр предложил отказаться от газа в производстве электроэнергии

Руководитель Минфина Германии Кристиан Линднер призвал отказаться от газа при производстве электроэнергии. Также немецкий министр обратил внимание на угрозу возникновения кризиса в этой сфере.

"Из газа больше нельзя получать электроэнергию", — подчеркнул глава ведомства, передаёт Bild am Sonntag*.

Чиновник предложил продолжить использовать в ФРГ безопасные АЭС до 2024 года. По словам политика, работа таких электростанций не вредит окружающей среде.

Вместе с этим Линднер рассказал, как сохраняет ресурсы. Министр заявил, что включает кондиционеры в офисе только в экономном режиме.

Ранее сообщалось, что среднемесячная стоимость голубого топлива на европейском рынке в июле увеличилась почти на 50%.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания Bild по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.