Руководитель Минфина Германии Кристиан Линднер призвал отказаться от газа при производстве электроэнергии. Также немецкий министр обратил внимание на угрозу возникновения кризиса в этой сфере.
"Из газа больше нельзя получать электроэнергию", — подчеркнул глава ведомства, передаёт Bild am Sonntag*.
Чиновник предложил продолжить использовать в ФРГ безопасные АЭС до 2024 года. По словам политика, работа таких электростанций не вредит окружающей среде.
Вместе с этим Линднер рассказал, как сохраняет ресурсы. Министр заявил, что включает кондиционеры в офисе только в экономном режиме.
Ранее сообщалось, что среднемесячная стоимость голубого топлива на европейском рынке в июле увеличилась почти на 50%.
* на территории России ограничен доступ к порталу издания Bild по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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