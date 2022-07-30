Экономист Остапкович одобрил идею выплачивать 13-ю пенсию пенсионерам

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил инициативу выплатить 13-ю пенсию пенсионерам осенью 2022 года.

Законопроект предполагает не только выплату 13-й пенсии, но и двойное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии для граждан, достигших 70-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что законопроект о выплате ежегодной 13-й пенсии внесут в Госдуму РФ уже осенью текущего года. Денежные средства намерены начислять в декабре перед Новым годом.

"Это выплаты наименее обеспеченной категории людей. Пенсионеры всё-таки попадают в категорию низкодоходных, поэтому любое увеличение выплат — это позитивный момент", — цитирует слова Остапковича RT.

Экономист считает, что с помощью дополнительных выплат повысится платёжеспособность части населения, что поспособствует росту экономики.

Он посоветовал разделить выплату 13-й пенсии по месяцам. В ином случае это, по его словам, может спровоцировать "различные инфляционные мотивы".