Аналитик Блохин: Европа и США начинают уставать от Украины

Если план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован, то жители европейских стран могут отказаться от идеи поддержки Киева.

"Я думаю, что европейские лидеры и многие американские политики начинают уставать от Украины, потому что, объективно говоря, Украина — это бездонное дно для западных денег и оружия", — приводит слова научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина RT.

По словам эксперта, на Украину будет идти помощь в качестве финансов и вооружения до тех пор, пока европейцы не начнут наращивать протесты, а Европа "выходить из зоны комфорта".

Ранее британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл заявил, что отказ Европы от идеи поддержки Киева, если план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15% будет реализован.