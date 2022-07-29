Старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко оценил призывы руководителя комитета по энергетическим вопросам бундестага Клауса Эрнста получать российский ресурс через магистральный газопровод "Северный поток-2".
Как подчеркнул аналитик, немецкий чиновник, который возразил руководству страны, продемонстрировал рациональный поход и проявил смелость. По мнению эксперта, на заявления Эрнста должны отреагировать власти. Он рассказал о точке зрения предпринимателей и большинства граждан ФРГ, добавил специалист.
"Нынешнее нагнетание санкционных страстей не отвечает интересам Германии", — отметил Оленченко, слова которого передаёт RT.
Ранее Эрнст потребовал запустить "Северный поток-2". Как объяснил парламентарий, голубое топливо в любом случае доставляют из России, поэтому труба значения не имеет.
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