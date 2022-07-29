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Аналитик Оленченко: "санкционные страсти" не отвечают интересам Германии

Экономика

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко оценил призывы руководителя комитета по энергетическим вопросам бундестага Клауса Эрнста получать российский ресурс через магистральный газопровод "Северный поток-2".

Аналитик Оленченко: "санкционные страсти" не отвечают интересам Германии

Как подчеркнул аналитик, немецкий чиновник, который возразил руководству страны, продемонстрировал рациональный поход и проявил смелость. По мнению эксперта, на заявления Эрнста должны отреагировать власти. Он рассказал о точке зрения предпринимателей и большинства граждан ФРГ, добавил специалист.

"Нынешнее нагнетание санкционных страстей не отвечает интересам Германии", — отметил Оленченко, слова которого передаёт RT.

Ранее Эрнст потребовал запустить "Северный поток-2". Как объяснил парламентарий, голубое топливо в любом случае доставляют из России, поэтому труба значения не имеет.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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