Руководитель Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил о начале спада американской экономики. При этом лидер Штатов Джо Байден подчёркивал, что в стране нет подобных проблем.
"Уолл-стрит рушится. Мы оказались в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете", — сказал мэр, слова которого приводит New York Post.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила американских чиновников в отрицании рецессии в их стране. Как отметила дипломат, представители Вашингтона решили отменить это слово.
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