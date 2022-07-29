Мэр Нью-Йорка Адамс о финансовом кризисе в США: "Уолл-стрит рушится"

Руководитель Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил о начале спада американской экономики. При этом лидер Штатов Джо Байден подчёркивал, что в стране нет подобных проблем.

"Уолл-стрит рушится. Мы оказались в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете", — сказал мэр, слова которого приводит New York Post.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила американских чиновников в отрицании рецессии в их стране. Как отметила дипломат, представители Вашингтона решили отменить это слово.