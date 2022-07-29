Телеведущий Савик Шустер объявил, что отказывается от российского газа. Ранее он работал на телеканалах, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову. Но после того, как тот прекратил их финансирование, Шустер перебрался в Италию.
И там объявил о бойкоте российского газа в программе своего коллеги Дмитрия Гордона.
"В моём быту я пытаюсь абсолютно убрать с моей территории любую каплю российского газа. То есть я полностью перехожу на солнечную энергию. В Италии за российский газ от меня ни одной копейки. Это, конечно, простоватенько, но каждый делает, что может", — сказал Шустер.
Задачу себе синьор Шустер и в самом деле поставил сложную. Четверть потребляемого газа Италия получает из России. И хотя власти этой страны клянутся, что к середине следующего года полностью откажутся от поставок российского газа, пока этого не произошло.
А стало быть, отделить его от какого-либо другого задача весьма сложная. Так что Савику Шустеру пришлось перейти на солнечную энергию. Но это пока лето, а вот что будет зимой?
Что касается Дмитрия Гордона, то несколько дней назад Басманный суд Москвы заочно заключил его под стражу по обвинению в распространении фейков о ВС РФ, экстремизме и призывах к агрессивной войне.
Гордону предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о ходе действий ВС РФ (ст. 207.3, ч. 2, п. д), в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ст. 354, ч. 2) и в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия (ст. 282, Ч. 2, п. а). Он объявлен в международный розыск.
Стоит также отметить, что Дмитрий Гордон есть в списке террористов и экстремистов, который составляет Росфинмониторинг.
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