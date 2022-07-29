Савик Шустер объявил из Италии об отказе от российского газа

Телеведущий Савик Шустер объявил, что отказывается от российского газа. Ранее он работал на телеканалах, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову. Но после того, как тот прекратил их финансирование, Шустер перебрался в Италию.

И там объявил о бойкоте российского газа в программе своего коллеги Дмитрия Гордона.

"В моём быту я пытаюсь абсолютно убрать с моей территории любую каплю российского газа. То есть я полностью перехожу на солнечную энергию. В Италии за российский газ от меня ни одной копейки. Это, конечно, простоватенько, но каждый делает, что может", — сказал Шустер.

Задачу себе синьор Шустер и в самом деле поставил сложную. Четверть потребляемого газа Италия получает из России. И хотя власти этой страны клянутся, что к середине следующего года полностью откажутся от поставок российского газа, пока этого не произошло.

А стало быть, отделить его от какого-либо другого задача весьма сложная. Так что Савику Шустеру пришлось перейти на солнечную энергию. Но это пока лето, а вот что будет зимой?

Что касается Дмитрия Гордона, то несколько дней назад Басманный суд Москвы заочно заключил его под стражу по обвинению в распространении фейков о ВС РФ, экстремизме и призывах к агрессивной войне.

Гордону предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о ходе действий ВС РФ (ст. 207.3, ч. 2, п. д), в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ст. 354, ч. 2) и в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия (ст. 282, Ч. 2, п. а). Он объявлен в международный розыск.

Стоит также отметить, что Дмитрий Гордон есть в списке террористов и экстремистов, который составляет Росфинмониторинг.