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Жители частных домов на себе ощутят повышение платы за подключение к электросети

Экономика

С энергетическими проблемами вскоре предстоит столкнуться не только европейцам, но и некоторым жителям России. Некоторым из них придётся мёрзнуть также как в Европе. Об этом пишут newizv.ru.

Жители частных домов на себе ощутят повышение платы за подключение к электросети

Тариф на подключение 1 киловатта вырос с 1 июля до 3 тысяч рублей, а через два года он составит 5 тысяч рублей. Поэтому теперь, чтобы подключить достаточные для обогрева дома площадью в 150 м², 15 киловатт, придётся заплатить 45 тысяч вместо 550 рублей.

Прежде в эту сумму входила лишь плата за подключение, а все остальные расходы оплачивал сам владелец жилья. В 2020 году сюда включили ещё и установку уличного щита и счётчика.

Однако хозяевам стоит поторопиться, так как через два года стоимость подключения 15 киловатт составит уже 75 тысяч рублей, предупреждает издание. При этом льготы для определённых категорий населения сохранятся.

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Автор: Максим Александров
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