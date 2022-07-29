Daily Express: Россия мудро ответила на попытки ЕС снизить её доходы

Еврокомиссия представила план по снижению зависимости европейских государств от поставок российских энергоносителей. Согласно этому плану, страны Евросоюза должны снизить потребление газа на 15 процентов в течение года. В Брюсселе подсчитали, что это позволит сэкономить до 45 млрд кубометров газа.

План многим государствам Евросоюза не понравился, но в итоге инициативу одобрили — с поправками и исключениями. Однако в статье, опубликованной в британском издании Daily Express, подчёркивается, что новая стратегия оборачивается крайне неприятными последствиями для Евросоюза.

В статье отмечается, что "газовые санкции Урсулы фон дер Ляйен против России не попадают в цель".

В настоящее время на долю России приходится порядка 40 процентов экспортируемого в Евросоюз газа. Соответственно, в Еврокомиссии не придумали ничего лучше для снижения зависимости от этих поставок, нежели сокращение потребления. В итоге это должно привести к сокращению поставок и снижению доходов России, говорится в материале Daily Express (перевод "ПолитРоссия").

Но получается всё с точностью до наоборот. Сейчас страны Евросоюза стремятся заполнить свои газовые хранилища. В Брюсселе предписали, чтобы хранилища были заполнены к 1 октября не менее чем на 80 процентов, а к ноября — на 90 процентов.

Однако как отмечает Daily Express, Россия в данной ситуации поступает мудро, сокращая поставки природного газа в государства Евросоюза. И таким образом, сводит на нет усилия Брюсселя по сокращению её доходов. Ведь дефицит природного газа провоцирует рост цен на него.

Кроме того, Россия ищет новых покупателей для своих энергоресурсов, чтобы иметь альтернативу поставкам в Европу. Она налаживает связи с Китаем и Индией, которые заинтересованы в российских энергоносителях и готовы приобретать их огромными партиями.

Отметим, что вообще говоря поставки сокращены по газопроводу "Северный поток" (из-за проблем с ремонтом газовых турбин) и через Украину (где по инициативе Киева был прекращён приём природного газа на одной из точек доступа).

В принципе, материал Daily Express можно рассматривать как ещё одну попытку переложить ответственность за происходящее на Россию. Хотя это не Россия была инициатором санкций, из-за которых, например, возникли проблемы с обслуживанием газовых турбин для трубопроводов.