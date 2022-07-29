Премьер Венгрии Орбан предрёк переход на военную экономику в Европе

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан потребовал изменить санкционную политику. Как объяснил премьер-министр, в октябре во всей Европе возникнет военная экономика.

Венгерский чиновник назвал введение ограничительных мер со стороны Запада провалом. Также лидер страны раскритиковал передачу оружия Украине. Это решение Орбан сравнил с попыткой ликвидировать пожар огнемётами. По мнению главы правительства, конфликт можно урегулировать при переговорах Москвы и Вашингтона.

"Если Брюссель не изменит стратегию, следует ожидать военную экономику", — подчеркнул премьер, слова которого приводит Kossuth.

Ранее Орбан назвал антироссийские санкции "выстрелом себе в лёгкие". Вместе с этим политик предупредил о начале рецессии в странах ЕС и призвал граждан ценить свою работу.

"Европейская экономика задыхается", — сказал чиновник.