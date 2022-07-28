Обама об экономических проблемах в США: "Прогресс выглядит вот так"

Бывший президент США Барак Обама считает, что в США прогресс. Так он прокомментировал ситуацию в экономике страны.

Говоря о падении внутреннего валового продукта (ВВП) в США во втором квартале, экс-президент заявил, что "прогресс не случается сразу и выглядит вот так".

Барак Обама также оценил работу администрации и законодателей по экономической повестке президента США Джо Байдена. По его словам, принятие предложенных норм снизит стоимость товаров и зависимость страны от иностранных полупроводников, сообщает "Прайм".

Стоит заметить, что экономическая ситуация в США является большой проблемой для нынешней администрации. Рост цен на бензин, инфляция и другие проблемы стали причинами для постоянной критики Джо Байдена и проводимой им политики.

Многие наблюдатели полагают, что эти проблемы могут стать причиной того, что демократы проиграют выборы в ноябре. В ходе голосования будет избран новый состав палаты представителей и треть сената.

И очень велики шансы, что республиканцам удастся взять реванш. По крайней мере, тему экономических проблем они эксплуатируют весьма активно.