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Россия проводит "санкционную контратаку" против Японии

Экономика » Финансы

Россия мощно ответила Японии на ее агрессивную политику, нанеся новый контрсанкционный удар, пишет китайское издание NetEase.

Россия проводит "санкционную контратаку" против Японии

Таковым, по версии журналистов из КНР, стало решение о прекращении торгов иеной на Московской бирже, которое начнет действовать с 8 августа.

"Если Япония, поддержавшая антироссийские санкции, хочет торговать с Россией в будущем, она не сможет использовать ни японскую иену, ни доллар США, ни рубль. Придётся искать способ расплачиваться. Как вариант, надо будет обменять японскую иену на юань, а затем использовать юань для покупки российских товаров", — поясняет NetEase, отмечая очевидную выгоду Китая.

У Японии появился новый повод для паники

Российская контрсанкция болезненна для Японии, курс валюты которой — иены — и без того заметно "просел" и не прекращает падения. Что интересно, трудности, с которыми столкнулся Токио, вызваны деятельностью Федеральной резервной системы США. Американцы на протяжении нескольких последних дней повышали процентные ставки, что оказало негативное влияние на многие мировые валюты.

Пока непонятно, как в Японии отреагируют на решение России, пишут китайские журналисты. Но, по их мнению, "следование курсом Вашингтона еще доставит Токио массу проблем".

"Короче говоря, Япония вот-вот начнет выплачивать свои долги за то, что ранее провоцировала Россию", — резюмируют авторы NetEase.

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Автор: Ольга Лебедева
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