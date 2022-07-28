Россия проводит "санкционную контратаку" против Японии

Россия мощно ответила Японии на ее агрессивную политику, нанеся новый контрсанкционный удар, пишет китайское издание NetEase.

Таковым, по версии журналистов из КНР, стало решение о прекращении торгов иеной на Московской бирже, которое начнет действовать с 8 августа.

"Если Япония, поддержавшая антироссийские санкции, хочет торговать с Россией в будущем, она не сможет использовать ни японскую иену, ни доллар США, ни рубль. Придётся искать способ расплачиваться. Как вариант, надо будет обменять японскую иену на юань, а затем использовать юань для покупки российских товаров", — поясняет NetEase, отмечая очевидную выгоду Китая.

У Японии появился новый повод для паники

Российская контрсанкция болезненна для Японии, курс валюты которой — иены — и без того заметно "просел" и не прекращает падения. Что интересно, трудности, с которыми столкнулся Токио, вызваны деятельностью Федеральной резервной системы США. Американцы на протяжении нескольких последних дней повышали процентные ставки, что оказало негативное влияние на многие мировые валюты.

Пока непонятно, как в Японии отреагируют на решение России, пишут китайские журналисты. Но, по их мнению, "следование курсом Вашингтона еще доставит Токио массу проблем".

"Короче говоря, Япония вот-вот начнет выплачивать свои долги за то, что ранее провоцировала Россию", — резюмируют авторы NetEase.