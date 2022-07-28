В Эстонии предложили украсть удобрения из России и продать своим фермерам

В эстонских портах из-за санкций Евросоюза застряли российские удобрения. Рачительные хозяева, будучи не в силах наблюдать за тем, что удобрения лежат без дела, сочли возможным их национализацию. Или, если говорить проще, кражу.

Сельскохозяйственно-торговая палата Эстонии предложила правительству "национализировать" минеральные удобрения из России, которые застряли в портах страны из-за санкций Евросоюза. Об этом говорится в письме, которое организация направила в министерство экономики.

Предлагается после "национализации" перепродать их эстонским фермерам. По данным Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии, речь идёт об аммиачной селитре общим объёмом около 69 тысяч тонн.

"Это покрывает практически всю годовую потребность в аммиачной селитре в сельском хозяйстве Эстонии. Эстонские фермеры заинтересованы в рациональном использовании санкционированных удобрений", — говорится в обращении.

Правда, в эстонском Минэкономике пока против. Там с сожалением пояснили, что санкции Евросоюза не позволяют менять собственника товаров, которые попали под ограничительные меры, и конфисковывать имущество владельца.

Здесь стоит ещё отметить, что в Брюсселе неоднократно отмечали, будто санкции не распространяются на поставки продовольствия и удобрений из России. И одновременно обвиняли нашу страну в провоцировании продовольственного кризиса в мире.

Как это "стыкуется" с обращением Сельскохозяйственной-торговой палаты Эстонии? Да никак не "стыкуется". Только в Брюсселе на это предпочтут не обращать внимания.