Экономист Земляков: с 7-8 лет ребёнок должен иметь свой недельный бюджет

Родители должны постепенно приучать своих детей к тому, чтобы у них был собственный бюджет. Об этом заявил профессор социологического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор экономических наук Дмитрий Земляков, отвечая на вопрос Pravda.Ru о том, как научить ребёнка финансовой грамотности.

По его словам, хороший способ для обучения финансовой грамотности — игры, такие как "Монополия". Он добавил, что для ребёнка можно приобрести игрушечный кассовый аппарат с вымышленными деньгами и монетами. Как пояснил экономист, дети должны научиться воспринимать деньги в качестве инструмента обмена.

Земляков также порекомендовал присмотреться к компьютерным играм, которые в ненавязчивой форме объясняют ценность имеющихся средств.

"Считаю, что с 7-8 лет можно давать деньги, чтобы ребёнок что-то покупал, допустим, в школьном буфете. Постепенно следует приучать его к своему недельному бюджету. Но бюджет этот школьник должен тратить на нужные вещи, а затем отчитываться за свои покупки родителям в ненавязчивой игровой форме. Это не контроль, а обучение планированию. К обменным операциям нужно приучать, когда ребёнок параллельно учит цифры, таблицу умножения", — сказал специалист.

Он посоветовал постепенно увеличивать бюджет школьника вместе с ростом его потребностей.