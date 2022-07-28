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Беглов продолжает отбирать бизнес у Пригожина. Теперь – Дом Трезини

Экономика

В Петербурге разворачивается новый этап противостояния губернатора Александра Беглова и предпринимателя Евгения Пригожина, который ранее выступил с резкой критикой деятельности Смольного. Компания, по информации из открытых источников, связанная со структурами Пригожина, не может начать работы в Доме Трезини на Васильевском острове. Администрация Санкт-Петербурга под управлением губернатора Александра Беглова уже более полугода не визирует соответствующий проект, несмотря на то, что у компании есть все необходимые документы.

Беглов продолжает отбирать бизнес у Пригожина. Теперь – Дом Трезини

В начале июля компания "Строй Реставрация" обратилась к Беглову с просьбой ускорить бюрократические процессы, чтобы появилась возможность приступить к реставрации здания "Дом Трезини с флигелем" на Университетской набережной Васильевского острова и приспособлению этого объекта культурного наследия (ОКН) к современному использованию.

Компания "Строй Реставрация" еще в 2019 году разработала проектную документацию, а документы, дающие право на начало работ, были получены в период с 2019 до 2021 годы.

В процессе согласований выяснилось, что одно из нежилых помещений в Доме Трезини было включено в состав Фонда творческих мастерских (ФТМ) Санкт-Петербурга. Договор аренды с членом Союза архитекторов России расторгли еще в 2006 году, фонд помещение не использовал. Комитет имущественных отношений (КИО) подготовил проект постановления о внесении изменений в ФТМ в части исключения помещения в Доме Трезини из его состава и одновременного включения в состав фонда помещения по другому адресу, причем тоже на Васильевском острове. Проект КИО в январе 2022 года направили в юридический комитет администрации губернатора Беглова, однако постановление до сих пор не подписано.

Причина, по которой происходит торможение реализации проекта, официально не названа. Не исключено, что Беглов вставляет палки в колеса проекту компании, связанной с бизнесменом Пригожиным. Беглов фактически отбирает у бизнесмена объекты, в которые последний вкладывает деньги. Ситуация с Домом Трезини — яркий пример того, как чиновники мешают предпринимателю развивать Петербург и вести бизнес, помогающий сохранять исторический облик центра города.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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