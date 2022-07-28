Гривач: план Германии снизить спрос на газ загонит экономику ФРГ "под плинтус"

Планы немецкого правительства снизить спрос на голубое топливо в 15-20 процентов могут загнать экономику Германии "под плинтус", заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Как подчеркнул эксперт ФНЭБ, немецкая экономика и так находится не в лучшем состоянии.

"Немецкий министр экономики решил эту самую экономику ещё сильнее загнать под плинтус и анонсирует, что национальный план будет предусматривать 15-20% снижения спроса", — пояснил Гривач РИА Новости.

Как подчеркнул собеседник агентства, цены на голубое топливо уже сформировали падение спроса на газ, а призывы немецкого правительства и лидеров ЕС ещё "урезать" потребление могут закончиться рецессией.

"Очевидно, что экономике и бытовым потребителям будет несладко, если Европа продолжит воевать с основным поставщиком энергоносителей", — резюмировал Гривач.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление лидеров Евросоюза о том, что страны-участницы одобрили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15 процентов. Согласно сообщению, это стало попыткой ослабить последствия топливного эмбарго против России.