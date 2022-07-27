Энергетик Ананских об отказе Siemens спасать "Северный поток": Будут жить хуже

Первый зампред Госдумы комитета по энергетике Игорь Ананских в беседе с Pravda.Ru прокомментировал отказ компании Siemens ремонтировать двигатели для "Северного потока".

Ананского удивило нежелание немецкой компании поспособствовать развитию промышленности Германии.

"Компания Siemens не выполняет свои обязательства из-за которых "Газпром" не может поставлять газ в Германию. Следовательно, немецкая промышленность от этого увеличит себестоимость, и происходит рецессия Германии", — объяснил специалист по энергетике.

Он не понимает, почему действия Siemens поддержало немецкое правительство, которое должно быть заинтересовано в увеличении благосостояния граждан.

"То, что происходит сейчас с компанией Siemens, трудно объяснимо, кроме какой-то глупости в головах руководства, которое не думает ни о своей компании, ни о своих сотрудниках, потому что сотрудники — это сотни тысяч граждан Германии, которые тоже будут жить хуже оттого, что их руководство не выполняет свои обязательства по отношению к контракту с "Газпромом"", — сказал Ананских.

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман переложил ответственность за проблемы "Северного потока" на Россию.