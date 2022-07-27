В Берлине намекают: это русские не забирают турбину для "Северного потока"

В Берлине прокомментировали ситуацию вокруг поставок газа по трубопроводу "Северный поток". Судя по комментарию заместителя официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман, проблем со своей стороны власти Германии не видят. А вся ответственность лежит на России.

С 27 июля "Газпром" вновь снизил прокачку газа по "Северному потоку". В российской компании подчёркивают, что причина исключительно техническая и связана с эксплуатацией турбин, которые обеспечивают процесс прокачки природного газа. Однако одну турбину своевременно не вернули из Канады, где проводили её техническое обслуживание. А теперь подошёл срок для обслуживания и других турбин. Но как это делать, с учётом канадских "приключений", непонятно.

В Берлине между тем полагают, что причины не технические, а политические. По словам Кристиане Хоффман, правительство Германии "приняло к сведению снижение поставок Газпромом, внимательно следит за ситуацией".

"Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого. Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнёры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это. Ничего не препятствует поставке турбины, с нашей точки зрения. Что мы видим, это политическая борьба, и нас этим не впечатлить", — цитирует Хоффман РИА "Новости".

По её словам, принцип сотрудничества ФРГ с Россией по газу, что "мы и в хорошие, и плохие времена можем положиться на поставки газа (из РФ), более не соответствует действительности".

"Мы не можем более полагаться на это. Мы подготовились к этой ситуации, мы своевременно приняли множество мер, чтобы диверсифицировать импорт газа, мы последовательно работаем над новыми мерами", — заявила Хоффман.

Ранее о том, что Россия более не является надёжным поставщиком газа, заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц. Так что это можно считать официальной точкой зрения правительства Германии.

Стоит заметить, что накануне в Москве побывал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Как сообщалось, целью его визита были как раз переговоры по поставкам энергоресурсов.

Впрочем, власти ФРГ отрицают, что имеют какое-то отношение к этому визиту. В Берлине представляют дело так, будто визит был личной инициативой Герхарда Шредера.