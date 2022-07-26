Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что на заседании кабмина было решено обратиться к Вашингтону с просьбой о предоставлении "газового ленд-лиза".

Иначе стабильного "тепла" в отопительный сезон Незалежной не видать, отметили в украинском правительстве.

"Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", — заявил премьер-министр.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко на встрече с конгрессменами США ранее заявил, что Украине необходимо будет импортировать до 6 млрд кубометров газа на сумму около 8 млрд долл.

Он отметил, что Киев вместе с американцами ищет способы решения данной проблемы, и один из способов — поставка газа по ленд-лизу.