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Глава ТПП РФ Катырин: сегодня нужно поддержать российский лес

Экономика

По мнению президента ТПП РФ Сергея Катырина, к использованию лесных богатств России нужно подходить более разумно.

Глава ТПП РФ Катырин: сегодня нужно поддержать российский лес

Катырин в интервью newizv.ru напомнил, что Россия — лидер по объёмам лесных богатств в мире, и полное их использование могло бы приносить ей прибыль, равную той, что страна получает от импорта газа и нефти.

В условиях санкций использование лесных богатств в больших масштабах становится ещё более актуальным, заметил Катырин.

"Лесопромышленный комплекс России обладает высоким потенциалом для развития. Но ситуация сегодня сложилась непростая, ЛПК нужна помощь. Дело в том, что на ЛПК, во многом ориентированном на сбыт готовой продукции за рубеж, серьезно сказались введенные недружественными государствами санкции. Всего под санкции Евросоюза, по расчетам экспертов, попадает продукция российского ЛПК на 6 млрд долларов. Но это не все. Существенная доля машин, оборудования, комплектующих и химикатов для предприятий ЛПК, к сожалению, тоже поступала из европейских стран. Переориентироваться на другие рынки непросто, да это и времени требует немало", — объяснил сегодняшние трудности отрасли Катырин.

Президент ТПП РФ считает, что решению проблем, связанных с санкциями, может помочь учреждение единого федерального органа госрегулирования в области лесного хозяйства, введение субсидий и компенсаций, внесение изменений в существующие нормативно-правовые акты, разработка новых логистических маршрутов и т. д. Он уверен, что эти меры позволили бы поддержать ЛПК РФ в нынешних непростых условиях.

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Автор: Светлана Нерадовская
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