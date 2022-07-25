Производители носков из Владивостока рассказали о трудностях импортозамещения

Сотрудники фабрики комфортных носков "Эвернит" рассказали, как производство приспособилось к новым условиям при давлении санкций.

Компания производит как обычные носки, так и сувенирные с изображением достопримечательностей Дальнего Востока.

Ранее Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения.

Производители рассказали, что получают сырьё, стоимость которого выросла на 20 процентов, из Москвы. На фабрике жалуются на проблемы логистики.

"Поменялись цены и сроки, приходится увеличивать склад продукции и вкладывать больше финансов в материал, так как заказывать приходится заранее и в большем количестве, — цитирует слова фабрикантов zr.media.

"Эвернит" вынужден был поднять цену на продукцию, так как себестоимость товара заметно выросла.

"Мы думали, что доллар стабилизируется и думали о понижении. Но наши поставщики не снижают цены, поэтому и мы остаёмся на том же уровне", — объяснил глава компании.