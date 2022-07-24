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Сергей Лавров заявил, что Россия не просит о снятии санкций

Экономика

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что Россия не нуждается в снятии санкций.

На пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Египта Сергей Лавров объяснил, что теперь наша страна "будет развивать собственную экономику и опираться на надёжных партнёров".

Министр иностранных дел РФ заверил, что страна больше не будет полагаться на государства, которые снова доказали свою полную недоговороспособность.

Ксения Собчак прокомментировала заявление дипломата.

"Своё развивать оно, конечно, хорошо, но дожить бы. И это касается целых отраслей", — написала журналистка.

Ранее Сергей Лавров напомнил иностранным журналистам, что им запрещено его фотографировать.

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Автор: Елена Былкина
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