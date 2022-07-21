Reuters: Россия не разрешает возвращать турбину для "Северного потока"

Турбина для газопровода "Северный поток", которую власти Канады разрешили вернуть, застряла при транзите в Германии. Якобы из-за того, что отсутствует разрешение со стороны России для её возвращения.

"Турбина, из-за которой, как заявляла Москва, был меньший поток газа в Европу по газопроводу "Северный поток", застряла при транзите в Германии, так как Россия еще не дала разрешение на её транспортировку обратно", — сообщает Reuters.

По данным агентства, возвращение турбины может занять несколько дней или недель, сроки её доставки пока неизвестны. Официальных комментариев на сей счёт пока не было.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию, о её передаче "Газпрому" сообщат по факту.

"Газпром" сократил поставки по газопроводу "Северный поток" в середине июня после того, как власти Канады отказались возвращать турбину Siemens, которая была отправлена на техобслуживание на завод этой компании в Монреале. Спустя месяц стало известно, что канадские власти одобрили возвращение турбины. Это решение поддержали и в Европе, и в Вашингтоне. Против были только в Киеве, но на его протесты внимания не обратили.

В России отмечали, что требуется техобслуживание и ремонт ещё нескольких турбин. И пока нет понимания, как это будет происходит. А без надлежащего обслуживания оборудования работа "Северного потока" на полную мощность проблематична.

Кроме того, "Газпром" не получил документы, которые подтверждали бы, что турбина прошла должное обслуживание. А в случае отсутствия таких документов за все возможные проблемы, связанные с эксплуатацией турбины, отвечала бы российская сторона.