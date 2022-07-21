В Ставропольском крае выросло производство алкогольных напитков

Согласно данным, озвученным во время заседания правительства Ставропольского края, на рынке алкогольной продукции в последнее время наблюдается заметный рост.

Как пишет newstracker.ru, производство алкогольных напитков выросло на 13,2% с начала этого года. Всего на данный момент произведено 3,3 миллиона декалитров спиртосодержащих напитков.

Самая благоприятная картина в этой сфере наблюдается в производстве игристых вин и шампанского, объёмы изготовления которых увеличились в 5,7 раз. Ставропольскими виноделами производится на 131% больше коньяка, на 130% - водки, и на 120% — вин из фруктов и ягод.

Единственное, где динамика в данной области отрицательная — это в производстве пива, которого здесь сейчас делают меньше на 9%. Из-за этого поступления в бюджет края уменьшились.

"От реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции поступило акцизов 1,5 миллиарда рублей, что на 12,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года", — пояснил гендиректор компании "Консалтинг-групп" Денис Полюбин.