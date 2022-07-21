Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны РФ показало применение самых мощных в мире миномётов "Тюльпан" в СВО
Поддубный о новой тактике танков ВСУ: “Ведут огонь с 10 километров"
Пленный капитан ВСУ: 80 процентов украинских танкистов пенсионного возраста
Российские снайперы впервые применили на Украине дальнобойную винтовку "Сумрак"
ВС России начали применять усиленные барражирующие "Ланцеты" против ВСУ
Байден заявил, что заболел раком из-за проблем с экологией
Работодатели Подмосковья задолжали сотрудникам почти 29 млн рублей
"Пятёрочка" и "Перекрёсток" изменили систему бонусных баллов без предупреждения
Украине не хватит РСЗО HIMARS из США, чтобы остановить СВО РФ

Вице-премьер Новак: Россия остановит экспорт нефти, если цена станет убыточной

Экономика

Россия будет вынуждена прекратить экспорт нефти, если западные страны примут решение ограничить её стоимость, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

США и их союзники уже некоторое время обсуждают установление предельной цены на российское чёрное золото. В итоге может сложиться ситуация, когда добыча для нефтяников станет попросту убыточной.

"Если эти цены будут ниже затрат на производство нефти, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки", — предупредил Новак.

По его словам, элементарные основы рыночной экономики предполагают, что производитель не должен работать себе в убыток.

Ранее Владимир Путин заявил, что попытка установить "предельную стоимость" нефти неизбежно приведет к росту её котировок, что только усугубит экономический кризис на Западе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин
Популярное
Силовые структуры
Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.

Сладков: отношение к пленным боевикам ВСУ давно поменялось, они все врут
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Кедми: в августе на Западную Украину войдут две бригады ВС Польши
Силовые структуры
Баранец: большие потери заставят командование ВСУ капитулировать
Мир. Новости мира
Лавров: географические задачи российской спецоперации изменились
Игорь Латунский Экс-генерал КГБ: проблему национализма в СССР нельзя было решать силовым методом Игорь Латунский Сергей Лебедев Из-за спецоперации российские звёзды бегут из своей страны, хотя могли бы ей помочь Сергей Лебедев Ярас Валюкенас СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй" Ярас Валюкенас
Силовые структуры
Танкисты из российской дивизии угнали украинский танк прямо с поля боя
Силовые структуры
Баранец: если РФ вырубит группировку спутников США, начнётся космическая война
Украинская певица Думанская бросала камни в автомобили с триколором РФ на Кипре
Мир. Новости мира
Украинская певица Думанская бросала камни в автомобили с триколором РФ на Кипре
Последние материалы
Российские снайперы впервые применили на Украине дальнобойную винтовку "Сумрак"
Вице-премьер Новак: Россия остановит экспорт нефти, если цена станет убыточной
Врач-терапевт: избежать инфаркта помогут всего 20 минут активности в день
ВС России начали применять усиленные барражирующие "Ланцеты" против ВСУ
Психотерапевт о борьбе с перееданием: "Уберите все запреты и не вините себя"
Врач Дубинин: Омега-3 повысит уровень "хорошего" холестерина и снизит риск образования тромбов
Гончаренко: название бренда при создании должно быть понятно русскому потребителю
Эксперт: после неудачного маникюра надо восстанавливать ногти три месяца
Байден заявил, что заболел раком из-за проблем с экологией
Работодатели Подмосковья задолжали сотрудникам почти 29 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников