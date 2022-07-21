Россия будет вынуждена прекратить экспорт нефти, если западные страны примут решение ограничить её стоимость, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
США и их союзники уже некоторое время обсуждают установление предельной цены на российское чёрное золото. В итоге может сложиться ситуация, когда добыча для нефтяников станет попросту убыточной.
"Если эти цены будут ниже затрат на производство нефти, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки", — предупредил Новак.
По его словам, элементарные основы рыночной экономики предполагают, что производитель не должен работать себе в убыток.
Ранее Владимир Путин заявил, что попытка установить "предельную стоимость" нефти неизбежно приведет к росту её котировок, что только усугубит экономический кризис на Западе.
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