Мосстат сообщает, что задолженность сотрудникам, работающим в Московской области, в общей сложности составляет 28,7 млн рублей.
Трудности с выплатой заработной платы приходятся в основном на научную и техническую сферу деятельности. На предприятиях обрабатывающих производств сотрудникам задолжали 901 тысячу рублей.
Ранее сообщалось, что на Уральском компрессорном заводе рабочие устроили забастовку из-за невыплаты зарплат.
"Число работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составляет 225 человек: 219 человек — в сфере деятельности профессиональной, научной и технической, и 6 человек — на предприятиях обрабатывающих производств", — приводят "Вести Подмосковья" данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области.
При задержке заработной платы жители Подмосковья вправе обратиться в региональное ведомство.
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