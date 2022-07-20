Работодатели Подмосковья задолжали сотрудникам почти 29 млн рублей

Мосстат сообщает, что задолженность сотрудникам, работающим в Московской области, в общей сложности составляет 28,7 млн рублей.

Трудности с выплатой заработной платы приходятся в основном на научную и техническую сферу деятельности. На предприятиях обрабатывающих производств сотрудникам задолжали 901 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что на Уральском компрессорном заводе рабочие устроили забастовку из-за невыплаты зарплат.

"Число работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составляет 225 человек: 219 человек — в сфере деятельности профессиональной, научной и технической, и 6 человек — на предприятиях обрабатывающих производств", — приводят "Вести Подмосковья" данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области.

При задержке заработной платы жители Подмосковья вправе обратиться в региональное ведомство.