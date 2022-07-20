На Западе многие эксперты весьма скептически относятся к инициативе Вашингтона по ограничению цены на российскую нефть. К числу таковых относится, например, директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт.
По его мнению, западные политики ничего не понимают в механизме работы энергетического рынка. По его словам, эта некомпетентность только усугубит топливный кризис.
Идею ограничения цен на российскую нефть американский эксперт счёл в высшей степени абсурдной. Он отметил, что это мало чем отличается от того, как если бы потребовать от продавца в магазине продать товар за меньшую цену, чем указана на ценнике.
"Нефтяные рынки так не работают. У них очень сложный механизм, и вы не можете просто заставить цены опуститься. Европейцы и американцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель. Невозможно обмануть законы спроса и предложения, если мы говорим о взаимозаменяемом товаре", — заявил эксперт в эфире телеканала CNBC.
Американские официальные лица на протяжении некоторого времени заявляют о том, что обсуждают идею ограничения цен на российскую нефть. Диапазон цен, который обсуждается — 40-60 долларов за баррель. Причём по сообщениям западной прессы в Вашингтоне якобы склоняются к тому, чтобы установить цену по верхней планке.
Ограничение цен на российскую нефть поддерживают государства "Большой семёрки". По крайней мере, заявляется, что такая поддержка есть.
В Вашингтоне также говорят, что обсуждают ограничение цен на нефть с Индией и Китаем, которые на данный момент являются крупнейшими покупателями российской нефти. Впрочем, в этих странах от каких-либо комментариев на этот счёт воздерживаются.
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