Аналитик из США: ограничение цен на нефть из РФ станет ударом для всего мира

На Западе многие эксперты весьма скептически относятся к инициативе Вашингтона по ограничению цены на российскую нефть. К числу таковых относится, например, директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт.

По его мнению, западные политики ничего не понимают в механизме работы энергетического рынка. По его словам, эта некомпетентность только усугубит топливный кризис.

Идею ограничения цен на российскую нефть американский эксперт счёл в высшей степени абсурдной. Он отметил, что это мало чем отличается от того, как если бы потребовать от продавца в магазине продать товар за меньшую цену, чем указана на ценнике.

"Нефтяные рынки так не работают. У них очень сложный механизм, и вы не можете просто заставить цены опуститься. Европейцы и американцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель. Невозможно обмануть законы спроса и предложения, если мы говорим о взаимозаменяемом товаре", — заявил эксперт в эфире телеканала CNBC.

Американские официальные лица на протяжении некоторого времени заявляют о том, что обсуждают идею ограничения цен на российскую нефть. Диапазон цен, который обсуждается — 40-60 долларов за баррель. Причём по сообщениям западной прессы в Вашингтоне якобы склоняются к тому, чтобы установить цену по верхней планке.

Ограничение цен на российскую нефть поддерживают государства "Большой семёрки". По крайней мере, заявляется, что такая поддержка есть.

В Вашингтоне также говорят, что обсуждают ограничение цен на нефть с Индией и Китаем, которые на данный момент являются крупнейшими покупателями российской нефти. Впрочем, в этих странах от каких-либо комментариев на этот счёт воздерживаются.