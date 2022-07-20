Эксперт: кредитную историю невозможно очистить, но можно улучшить

Директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков заявил, что мошенники начали адаптироваться к новым экономическим условиям. Теперь злоумышленники начали убеждать, что можно очистить кредитную историю.

"Сейчас финансовые организации более тщательно исследуют своих клиентов. Времена, когда кредиты раздавали веерно каждому желающему, к счастью, прошли", — отметил он в беседе с Москва 24.

По словам Солодкова, кредитную историю невозможно очистить. Однако её можно улучшить с помощью успешно выплаченного кредита в микрофинансовой организации. Эксперт отметил, что сумма должна быть небольшой, а компания проверенной.

"Клиенту важно уточнить, предоставляет ли МФО информацию в кредитное бюро о том, что человек вовремя погасил займ", — добавил эксперт.