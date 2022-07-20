Экономист Георгий Остапкович поддержал идею налогового вычета за инвестиции в экономику Донбасса
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказался об инициативе луганского промышленника Сергея Горохова ввести налоговый вычет для частного бизнеса за инвестиции в экономику Донбасса.
Эксперт считает данное предложение обоснованным.
"Введение налоговых вычетов стимулирует развитие любого региона… Для предпринимателей — экономических агентов это один из самых выгодных налоговых манёвров", — цитирует слова Остапковича RT.
Донбасс, по его мнению, нуждается в пополнении бюджета, так как в ЛДНР накопились не только экономические, но и социальные проблемы.
"То есть нужно помогать населению, строить дома, отстраивать всё. А это всё делается за счёт налогов. Если вы сокращаете налоги, предоставляя вычеты, значит, у вас уменьшается общий бюджет, поступает меньше финансов в социальную сферу", — выразил своё мнению экономист.
Остапкович посоветовал найти золотую середину между бюджетными потерями и введением налоговых вычетов.
Ранее Владимир Путин заверил, что вся Россия будет помогать в восстановлении ЛДНР.
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