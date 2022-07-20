Экономист Остапкович одобрил идею налогового вычета за инвестиции в ЛДНР

Экономист Георгий Остапкович поддержал идею налогового вычета за инвестиции в экономику Донбасса

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказался об инициативе луганского промышленника Сергея Горохова ввести налоговый вычет для частного бизнеса за инвестиции в экономику Донбасса.

Эксперт считает данное предложение обоснованным.

"Введение налоговых вычетов стимулирует развитие любого региона… Для предпринимателей — экономических агентов это один из самых выгодных налоговых манёвров", — цитирует слова Остапковича RT.

Донбасс, по его мнению, нуждается в пополнении бюджета, так как в ЛДНР накопились не только экономические, но и социальные проблемы.

"То есть нужно помогать населению, строить дома, отстраивать всё. А это всё делается за счёт налогов. Если вы сокращаете налоги, предоставляя вычеты, значит, у вас уменьшается общий бюджет, поступает меньше финансов в социальную сферу", — выразил своё мнению экономист.

Остапкович посоветовал найти золотую середину между бюджетными потерями и введением налоговых вычетов.

Ранее Владимир Путин заверил, что вся Россия будет помогать в восстановлении ЛДНР.