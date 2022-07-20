Киргизия полностью перешла на расчеты в рублях с Россией

Министр экономики и коммерции Киргизии Дилняр Амангельдиев рассказал, что было принято решение перевести торговлю в рублевую зону. Долларовый расчет с Россией использовался только для покупки горюче-смазочных материалов, но в связи с санкциями и отключением некоторых банков от SWIFT начали возникать проблемы с валютными платежами.

Помимо этого, подобные договоренности были достигнуты между главами ЦБ России и Ирана. Ирина Набиуллина и Акбар Комиджани договорились перевести торговлю в национальные валюты, отказавшись от доллара.