Киргизия полностью перешла на расчеты в рублях с Россией

Министр экономики и коммерции Киргизии Дилняр Амангельдиев рассказал, что было принято решение перевести торговлю в рублевую зону. Долларовый расчет с Россией использовался только для покупки горюче-смазочных материалов, но в связи с санкциями и отключением некоторых банков от SWIFT начали возникать проблемы с валютными платежами.
Помимо этого, подобные договоренности были достигнуты между главами ЦБ России и Ирана. Ирина Набиуллина и Акбар Комиджани договорились перевести торговлю в национальные валюты, отказавшись от доллара.
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