Суд в Приморье отказался штрафовать H&M на 700 тысяч рублей за уход из России

Спасским районным судом был оглашен вердикт по иску к сети магазинов H&M. Юристу из Приморья отказано в компенсации морального вреда на сумму 700 тысяч рублей.

Некоторое время назад шведский ритейлер H&M сообщил об уходе с российского рынка. По мнению приморского юриста Дмитрия Качана, таким образом компания дискриминирует российских покупателей по национальному признаку. Свой моральный вред мужчина оценил в 700 тысяч рублей.

Сейчас стало известно, что суд отказал в удовлетворении иска. Такой вердикт мог быть продиктован отсутствием аналогичных дел в российской судебной практике, приводит мнение эксперта издание vostokmedia.com.

Специалист уточнил, что полная и объективная оценка решения судьи возможна только после получения соответствующего документа.