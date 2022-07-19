Египет попробовал отказаться от пшеницы из России в пользу США

Во вторник в Египте должен был пройти тендер, который проводила госкомпания по закупкам продовольствия GASC. Тендер привлёк к себе большое внимание — на него не были допущены поставщики пшеницы из России.

Вообще говоря, Египет один из традиционных покупателей российской пшеницы. Ежегодно это государство покупает 4,9 миллионов тонн зерна в России. А потому решение о недопуске к тендеру российских поставщиков экспертов удивило.

Однако эксперимент не удался, тендер во вторник не состоялся. На нём была в основном представлена американская пшеница. Предполагалось, что поставки должны пройти в четыре этапа в сентябре, в октябре и в ноябре. Разброс цен составлял от 443 до 485 долларов за тонну.

Такие цены египтян сильно и неприятно удивили. Поставки из России и Европы (в первую очередь Франции) обходились Египту куда дешевле.

"Вероятно, неспособность египтян сейчас купить зерно где-то, кроме как в ЕС и России, окажет поддержку экспортным ценам в этих регионах", — цитирует "Интерфакс" главу "СовЭкона" Андрея Сизова.

Следующий тендер должен пройти в четверг. И как предполагают эксперты, в этот раз Египет не станет экспериментировать с допуском поставщиков к госзакупкам.